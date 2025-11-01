Slušaj vest

"Čestitao bih mojim igračima na izuzetno kvalitetnoj utakmici, ne samo što se tiče rezultata, već i odnosa prema meču. Ovo je jedna od naših najboljih utakmica u poslednjih godinu dana, pa i više. Sasvim zasluženo smo pobedili", izjavio je Lešnjak za TV Arena sport.

Čukarički je večeras na svom terenu na Banovom brdu pobedio Partizan 4:1, u 14. kolu Super lige.

"Partizan je imao terensku inicijativu posle našeg vođstva, a mi smo se trudili da zatvorimo prilaze golu i njihove opasnije igrače, znajući da će ostaviti više prostora iza leđa", dodao je Lešnjak.

Detalji sa meča 14. kola Super lige Srbije 2025/26. Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

(Beta)

