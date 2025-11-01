Trener fudbalera Čukaričkog Milan Lešnjak izjavio je da je njegov tim protiv Partizana odigrao jednu od najboljih utakmica u poslednjem periodu.
Fudbal
ČUKA UBEDLJIVA PROTIV PARTIZANA - LEŠNJAK PREZADOVOLJAN: Ovo je jedna od naših najboljih utakmica!
"Čestitao bih mojim igračima na izuzetno kvalitetnoj utakmici, ne samo što se tiče rezultata, već i odnosa prema meču. Ovo je jedna od naših najboljih utakmica u poslednjih godinu dana, pa i više. Sasvim zasluženo smo pobedili", izjavio je Lešnjak za TV Arena sport.
Čukarički je večeras na svom terenu na Banovom brdu pobedio Partizan 4:1, u 14. kolu Super lige.
"Partizan je imao terensku inicijativu posle našeg vođstva, a mi smo se trudili da zatvorimo prilaze golu i njihove opasnije igrače, znajući da će ostaviti više prostora iza leđa", dodao je Lešnjak.
