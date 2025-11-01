Slušaj vest

Napadač Crvene zvezdeMarko Arnautović povredio se u okršaju protiv Brage u Ligi Evrope i nestrpljivo se čeka njegov povratak na teren.

U međuvremena oglasila se Zvezda i obradovala svoje navijače:

Marko Arnautović - Debi u Crvenoj zvezdi Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

- Arnautović se uključio u trenažni proces u okviru priprema za predstojeće mečeve - poručili su iz Zvezde.

Podsetimo, Arnautović je letos stigao na Marakanu direktno iz velikana Intera.

