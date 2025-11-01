Marko Arnautović se vraća iz povrede...
čeka se
POZNATO STANJE MARKA ARNAUTOVIĆA! Oglasila se Crvene zvezda!
Napadač Crvene zvezdeMarko Arnautović povredio se u okršaju protiv Brage u Ligi Evrope i nestrpljivo se čeka njegov povratak na teren.
U međuvremena oglasila se Zvezda i obradovala svoje navijače:
- Arnautović se uključio u trenažni proces u okviru priprema za predstojeće mečeve - poručili su iz Zvezde.
Podsetimo, Arnautović je letos stigao na Marakanu direktno iz velikana Intera.
