Fudbaleri Juventusa savladali su Kremoneze sa 2:1 u okviru 10. kola Serije A.

Bio je ovo prvi meč novog trenera Juvea Lućana Spaletija, koji je obeležen i golom srpskog fudbalera Filipa Kostića.

Našao se Kostić na pravom mestu posle slabe intervencije domaćih i rutinski pogodio mrežu. Nije mogao da bude bolji poklon za sopstveni rođendan.

Duplirao je Juventus prednost u drugom poluvremenu, kada je Kambijaso lepo ispratio akciju i sa 11 metara savladao Audera.

Ipak, Kremoneze se nije predavao i uspeo je preko Vardija da smanji prednost za konačnih 2:1.

Pored Kostića i Dušan Vlahović se našao u prvih 11.

