Trijumf "stare dame" protiv Kremonezea - 2:1.
JUVENTUS POBEDIO PO DOLASKU SPALETIJA! Kostić strelac, Vlahović starter! (VIDEO)
Bio je ovo prvi meč novog trenera Juvea Lućana Spaletija, koji je obeležen i golom srpskog fudbalera Filipa Kostića.
Dušan Vlahović na meču Real - Juventus Foto: Oscar Manuel Sanchez / Zuma Press / Profimedia, Ruben Albarran / Zuma Press / Profimedia, Ruben Albarran / Shutterstock Editorial / Profimedia
Našao se Kostić na pravom mestu posle slabe intervencije domaćih i rutinski pogodio mrežu. Nije mogao da bude bolji poklon za sopstveni rođendan.
Duplirao je Juventus prednost u drugom poluvremenu, kada je Kambijaso lepo ispratio akciju i sa 11 metara savladao Audera.
Ipak, Kremoneze se nije predavao i uspeo je preko Vardija da smanji prednost za konačnih 2:1.
Pored Kostića i Dušan Vlahović se našao u prvih 11.
