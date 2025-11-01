Slušaj vest

Fudbaleri Juventusa savladali su Kremoneze sa 2:1 u okviru 10. kola Serije A.

Bio je ovo prvi meč novog trenera Juvea Lućana Spaletija, koji je obeležen i golom srpskog fudbalera Filipa Kostića.

Dušan Vlahović na meču Real - Juventus Foto: Oscar Manuel Sanchez / Zuma Press / Profimedia, Ruben Albarran / Zuma Press / Profimedia, Ruben Albarran / Shutterstock Editorial / Profimedia

Našao se Kostić na pravom mestu posle slabe intervencije domaćih i rutinski pogodio mrežu. Nije mogao da bude bolji poklon za sopstveni rođendan.

Duplirao je Juventus prednost u drugom poluvremenu, kada je Kambijaso lepo ispratio akciju i sa 11 metara savladao Audera.

Ipak, Kremoneze se nije predavao i uspeo je preko Vardija da smanji prednost za konačnih 2:1.

Pored Kostića i Dušan Vlahović se našao u prvih 11.

Ne propustiteFudbalFILIPE, BRAVO! Konačno - gol Kostića u dresu Juventusa! (VIDEO)
profimedia0873926597kostic1.jpg
KošarkaUZALUDNA DOMINACIJA BIVŠEG IGRAČA PARTIZANA! Bosna savladala Beč!
partizantrento47279.jpg
FudbalMEČ BIO NA IVICI PREKIDA: Minhen 1860 se izvinio zbog rasističkog incidenta na utakmici sa Kotbusom
jhj.jpg
FudbalSRĐAN BLAGOJEVIĆ NAPUŠTA PARTIZAN? Dobili smo odgovor - sada je sve jasno!
Srđan Blagojević, trener Partizana

BONUS VIDEO:

Atmosfera pred meč Juventus - Atalanta Izvor: Kurir TV