Poveo je Liverpul golom Mohameda Salaha u prvom minutu nadoknade poluvremena, a konačan rezultat postavio je Rajan Gravenberh pogotkom u 58. minutu.

Liverpul je sa 18 bodova na deobi drugog mesta sa Bornmutom, uz jednu utakmicu više odigranu. Prvi je Arsenal sa sedam bodova prednosti.

Aston Vila je na 11. poziciji sa 15 poena.

U narednom kolu, Liverpul će gostovati Mančester sitiju, dok će Aston Vila dočekati Bornmut.

