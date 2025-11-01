Slušaj vest

Strelci za Real bili su Kilijan Mbape iz penala u 19. i u 31. minutu, Džud Belingem u 4. i Alvaro Kareras u 82. minutu.

Real je prvi na tabeli sa 30 bodova, sedam više od drugoplasiranog Viljareala. Valensija je na 18. mestu sa devet bodova.

U narednom kolu, Real će gostovati Rajo Valjekanu, dok će Valensija dočekati Betis.

