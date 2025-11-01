Fudbaleri Real Madrida pobedili su na svom terenu Valensiju 4:0, u 11. kolu španske Primere.
REAL RUTINSKI: Poker "kraljeva" protiv Valensije
Strelci za Real bili su Kilijan Mbape iz penala u 19. i u 31. minutu, Džud Belingem u 4. i Alvaro Kareras u 82. minutu.
Real je prvi na tabeli sa 30 bodova, sedam više od drugoplasiranog Viljareala. Valensija je na 18. mestu sa devet bodova.
U narednom kolu, Real će gostovati Rajo Valjekanu, dok će Valensija dočekati Betis.
