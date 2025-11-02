Slušaj vest

Fudbaleri Čukaričkog savladali su ubedljivo Partizan u derbiju 14. kola Super lige Srbije, a nakon meča dogodio se ozbiljan incident u kom su glavni akteri bili kapiten crno-belih Vanja Dragojević i defanzivac domaćeg tima Nenad Tomović.

Verbalni sukob, koji su započeli na terenu tokom meča, posle utakmice eskalirao je u fizički obračun.

Defanzivac Čukaričkog Nenad Tomović u razgovoru za "Meridian sport" otkriva da nije mogao da trpi sramne uvrede mladog kapitena Partizana.

Nenad Tomović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"U žaru borbe posle duela na terenu dobacio sam nešto Stefanu Miliću. Dečko nije ni reagovao, ali odjednom se pojavio Vanja Dragojević. Krenuo je najstrašnije da me vređa. Vikao je: 'Ko si ti? Gde si igrao? Gnjido, slino, pi**o ciganska'. Nisam mogao da verujem šta čujem. Bio sam šokiran. Reč mu nisam uputio, ali u jednom trenutku je zaista preterao. Rekao sam mu: 'Vidimo se posle utakmice'. Zaista sam se našao u neverici kako se ponaša kapiten Partizana. To ne priliči takvoj odgovornosti i ulozi", rekao je Tomović, pa dodao:

"Da sve bude još čudnije, poznajem Vanjinog menadžera... Imamo dobar odnos. Kada je Partizan igrao u Larnaki tokom leta, zaboravio je punjač, pa sam mu ja nabavio preko ekonoma AEK-a. Baš ružno ponašanje. Nisam mogao ni da zamislim nešto tako".

Vanja Dragojević Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Opisao je sukob ispred svlačionice i uputi izvinjenje zbog svoje reakcije.

"Nastavilo se vređanje, hteo sam zaista da ga vidim posle meča. Uhvatio sam ga sa obe ruke i pribio uz zid. 'Matori' je najblaže što je izgovorio sa željom da me uvredi. Ako sam na bilo koji način uradio nešto neprimereno, javno se izvinjavam", poručio je fudbaler Čukaričkog.

Kurir sport/Meridian sport