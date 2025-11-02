Snimak iz Maroka obišao je čitavu planetu.
LJUDI MOJI, ŠTA JE OVO?! Ovako se niko nikada nije obrukao: Lopta je bila na gol-liniji, imao je prazan gol pred sobom - i čovek je promašio!
Jedan od najvećih promašaja u istoriji fudbala viđen je na utakmici između Union Sporive Jakub El Mensour i Renaisens Zemamra u Maroku.
Domaćin je slavio rezultatom 2:0, a meč je obeležio neverovatan promašaj napadača Mehdija Baluka.
Da je hteo ovo da ponovi, ne bi uspeo ni za milion godina. Posle odbrane golmana, lopta se odbila do Baluka koji je sa gol-linije uspeo da pogodi stativu.
