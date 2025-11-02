Slušaj vest

Strelci za Arsenal bili su Viktor Đekereš u 14. i Deklan Rajs u 35. minutu utakmice.

Nakon meča u centru pažnje našao se upravo Rajs, koji je na izuzetno emotivan način proslavio svoj pogodak.

Pošto je zatresao mrežu rivala, Rajs se bacio na kolena i podigao ruke visoko ka nebu. Nakon meča je objasnio i zašto je to uradio.

Reprezentativac Engleske nedavno je doživeo porodičnu trageduju, njegova tetka, za koju je bio izuzetno vezan, iznenada je preminula.

"Tetka mi je preminula pre utakmice sa Fulamom. Voleo sam je beskrajno. Putovala je svuda sa mojom mamom kako bi me gledala. Znam da nas je i danas gledala odozgo i ovaj gol sam njoj posvetio" rekao je Rajs.

