Zvezdi Barselone i reprezentacije Španije, Laminu Jamalu, dijagostifikovana je pubalgija, otkrivaju španski mediji

Reč je o hroničnoj povredi prepona, koja je praktično neizlečiva.

Fantastičnim partijama u dresu Barselone i reprezentacije Španije ovaj 18-godišnjak osvojio je srca ljubitelja fudbala širom sveta. Sa nestrpljenjem su navijači Barse čekali start nove sezone, kako bi nastavili da uživaju u čarolijama Španca, očekivali su pravu "eksploziju" mladog asa, ali Jamal je trenutno samo bleda senka igrača koji je prethodne sezone dominirao na terenu. Propustio je nekoliko utakmica zbog problema sa preponama i još uvek nije uspeo da uhvati ritam.

"Mundo Deportivo" i katalonski "Sport" sada otkrivaju da se Jamal suočava sa ozbiljnim problemom i da su čelnici kluba zabrinuti za njegovu budućnost.

Kako piše katalonski list "Sport", uprkos brojnim tretmanima kod doktora i terapijama koje je imao zbog problema sa preponama, Jamal se i dalje žali na bol, pa doktori sumnjaju na pubalgiju i strahuju da ovo može da promeni karijerni put mladog superstara.

Šta je pubalgija?

Pubalgija je zapravo oštar bol u preponama i dosta je česta kod sportista, posebno kod fudbalera koji podnose najveći teret u toj oblasti.

Reč je o vrlo karakterističnom bolu koji se javlja u predelu prepona i donjem delu stomaka. Kada se povreda pogorša, bol postaje sve akutniji i počinje širiti na druge mišiće. Čak su i testisi često pogođeni ovom nelagodnošću.

Glavni uzrok pubalgije je ponavljano delovanje celog ligamentnog, mišićnog i koštanog kompleksa koji se spaja između dve stidne kosti. Suprotno delovanje trbušnih mišića i mišića nogu može stvoriti dugotrajan endem zahvaćene kosti i tetiva.

Radi se o problemu koji nije kratkoročan i ne rešava se preko noći – zahteva dugotrajan rad, prilagođen trening i pažljivo upravljanje opterećenjem.

Jamal želi da igra, što dodatno povećava rizik da se njegovo stanje pogorša.

"Možemo reći da postoji više faktora koji uzrokuju ovu bol u pubisu. To može biti uzrokovano njihovom fazom rasta, u kojoj se promenila statika tela i postoje mišići koji su patili kako rastu. Moraće živeti s tim i moraće zato preduzeti preventivne mere kako bi osigurao da može igrati na najvišem nivou", otkrio je bivši fizioterapeut Bareslone Migel Kos koji je u katalonskom klubu radio od 2000. do 2008. godine.

Kurir sport