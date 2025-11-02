Slušaj vest

Prednost Interu doneo je Pjotr Zjelinjski golom u 16. minutu, a izjednačenje Veroni Žiovane pogotkom u 40. minutu.

Inter je do pobede došao autogolom defanzivca Verone Martina Fresea u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Antonio Konte i Lautaro Martinez sukob na meču Napoli - Inter Foto: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia, Ciro Fusco / Zuma Press / Profimedia, Fabio Sasso / Zuma Press / Profimedia

Inter je treći na tabeli sa 21 bodom, dok Verona zauzima 18. mesto sa pet bodova.

Inter će u narednom kolu u Milanu dočekati Lacio, dok će Verona igrati na gostujućem terenu protiv Lečea.

