Fudbaleri Intera iz Milana pobedili su danas na gostujućem terenu Veronu 2:1, u utakmici 10. kola italijanske Serije A.
KAKVO LUDILO! Inter autogolom u nadoknadi vremena pobedio Veronu!
Prednost Interu doneo je Pjotr Zjelinjski golom u 16. minutu, a izjednačenje Veroni Žiovane pogotkom u 40. minutu.
Inter je do pobede došao autogolom defanzivca Verone Martina Fresea u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.
Inter je treći na tabeli sa 21 bodom, dok Verona zauzima 18. mesto sa pet bodova.
Inter će u narednom kolu u Milanu dočekati Lacio, dok će Verona igrati na gostujućem terenu protiv Lečea.
