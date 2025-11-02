Slušaj vest

Nakon teškog poraza od Čukaričkog, FK Partizan je smenio Srđana Blagojevića koji više nije trener crno-belih...

Tim iz Humske ulice se već neko vreme nalazi u krizi. Partizan je nedavno doživeo bolan udarac i u Kupu Srbije, gde je eliminisan od Mačve rezultatom 2:0, a poraz od Čukaričkog bio je konačni signal da se nešto mora menjati.

Uprava kluba je smenila trenera, a ekipu će u narednom periodu voditi Đorđije Ćetković, dosadašnji pomoćnik Srđana Blagojevića, koji će privremeno preuzeti kormilo crno-belih dok klub ne donese odluku o novom treneru.

Crno-beli su se tim povodom oglasili saopštenjem koje prenosimo u celosti:

"Na predlog potpredsednika za sportska pitanja, gospodina Predraga Mijatovića, Upravni odbor Fudbalskog kluba Partizan doneo je odluku o smeni trenera prvog tima, gospodina Srđana Blagojevića. U naredne dve utakmice, do reprezentativne pauze, ekipu će predvoditi pomoćni treneri Marko Jovanović i Đorđije Ćetković, a o daljim odlukama javnost će biti obaveštena tokom reprezentativne pauze. Fudbalski klub Partizan se zahvaljuje gospodinu Blagojeviću na dosadašnjem radu i želi mu mnogo uspeha u nastavku karijere", navodi se u saopštenju FK Partizan.

Blagojević je preuzeo kormilo Partizana početkom 2025. godine, a tog 1. januara je potpisao ugovor do kraja tekuće sezone uz mogućnost produžetka saradnje.

Iako je početkom juna produžio ugovor do završetka aktuelne sezone, nije uspeo da je privede kraju na klupi crno-belih.

Pre toga je vodio brojne klubove u Srbiji, među njima Sremčicu, Kovačevac, Srem, Žarkovo, IMT, Inđiju, Javor i Bežaniju, kao i inostrane timove Kaspij, Astanu i Debrecin. Najveći uspeh ostvario je 2022. godine, kada je sa Astanom osvojio titulu prvaka Kazahstana, a solidne rezultate beležio je i u Mađarskoj.