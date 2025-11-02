Slušaj vest

Dinamo Jug i Smederevo su remizirali (2:2), Mačva je poražena od Grafičara (0:2), a Zemun je bio bolji od Loznice (2:0)

Nakon velike pobede nad Partizanom u Kupu Srbije od 2:, Šapčani su neprijatno iznenadili svoje navijače i na svom terenu poraženi su od Grafičara.

Zvezdina filijala je imala i dosta sreće u ovom duelu, pošto je arbitar propustio da svira očigledan penal u prvom poluvremenu. Igrao se 32. minut, levi bek Stevanović je centrirao, a lopta je pogodila u ruku fudbalera Grafičara. Ipak, sudija je pokazao samo na korner.

Zbog protesta je žuti karton dobio i Uroš Kilibarda, koji je 13 minuta kasnije zaradio i crveni karton, što je donekle i odredilo pobednika duela. Grafičar je u drugom poluvremenu uspeo da dođe do dva gola preko Obasija i Veličkovića za trijumf.

Zemun je slavio na gostovanju u Loznici, a rešili su sve u prvom poluvremenu gde je Kalat postigao dva gola.

Jedini remi je viđen u Vranju, gde je Dinamo Jug vodio sa 2:0 golovima Mirosavljeva, ali je Smederevo izjednačilo preko Grbovića i Abadžije.