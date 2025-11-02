Slušaj vest

Fudbaleri Selte pobedili su danas na gostujućem terenu u Valensiji Levante 2:1, u utakmici 11. kola španske La Lige.

1/7 Vidi galeriju Selta Foto: Pedro Mina / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Prednost Selti doneo je Oskar Mingesa golom u 40. minutu, a izjednačenje Levanteu bivši igrač Partizana Kervin Arijaga pogotkom u 66. minutu.

Pobedonosan gol za Seltu postigao je Migel Roman u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Levante je od 27. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Unaj Vensedor.

Levante je u 37. minutu imao i šansu da postigne gol iz penala, ali je Eta Ejong udarcem sa "bele tačke" pogodio stativu.

Srpski defanzivac u ekipi Selte Mihailo Ristić je utakmicu završio kao neiskorišćena zamena.

Selta zauzima 11. mesto na tabeli sa 13 bodova, dok se Levante nalazi na 17. poziciji sa devet bodova.

Selta će u narednom kolu u Vigu dočekati Barselonu, dok će Levante igrati na gostujućem terenu protiv Atletiko Madrida.