Fudbaleri Kelna pobedili su danas na svom terenu HSV 4:1, u utakmici devetog kola Bundeslige.

Prednost Kelnu doneo je Ragnar Ahe golom u 25. minutu, a vođstvo je uvećao Florijan Kajnc pogotkom u 48. minutu.

Gol za HSV postigao je Žan-Luk Dompe u 61. minutu, dok je treći pogodak za Keln postigao Said El Mala u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Konačan rezultat postavio je vezista Kelna Jakub Kaminski pogotkom u devetom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Gol koji je u 50. minutu postigao vezista HSV-a Fabio Vijeira poništen je nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

HSV je utakmicu završio sa devet igrača na terenu. Crveni karton je prvo u 79. minutu dobio Imanuel Feraj, da bi četiri minuta kasnije iz igre bio isključen i Vijeira.

Keln je šesti na tabeli sa 14 bodova, dok HSV zauzima 13. mesto sa osam bodova.

Keln će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Borusije Menhengladbah, dok će HSV u Hamburgu dočekati Borusiju Dortmund.