Ne stišavaju se reakcije nakon spektakularne pobede Vojvodine nad Crvenom zvezdom od 3:2 u Superligi Srbije.

Predsednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić je tim povodom podsetio na izjavu koju je dao 2022. godine.

"Tad je to zbunilo javnost i mnogima bilo smešno, verujem da od četvrtka uveče više nije tako i da će da nas shvate mnogo ozbiljnije nego do sada. Sama izjava bila je motivaciona: da pokrene ceo grad i klub i da se zaputimo ka velikim rezultatima, najnoviji protiv Crvene zvezde - potvrda da to možemo, sigurno i - želimo. Da li je to ova sezona ili neka od sledećih nije ni toliko važno, bitno je da se sve u klubu pokrenulo, 3:2 protiv šampiona - potvrda da radimo dobar posao“, istakao je Dragoljub Zbiljić  za "Sportski žurnal"

Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

 Reklo bi se da je u pitanju euforija, zbog načina na koji je tim Miroslava Tanjge 0:2 pretvorio u 3:2.

"Evo vam kao dokaz i fotografija gde pokazujem – daćemo četiri! Da li je to bilo bodrenje svih nas u loži i želja da prenesemo energiju na teren, ili racionalno očekivanje – ne znam. Fudbal je sve, samo nije racionalan... Velika emocija! Iz nekog razloga sam verovao i, evo, ispalo je dobro“.

Prvi čovek Vojvodine otkrio krajnji cilj kluba za aktuelni sezonu.

"Pričali smo i pre – plasman među prva tri, glavna želja je da izborimo Evropu. Mnogo smo patili prethodne sezone, u poslednjem kolu ostali bez međunarodne scene. Ne želimo da nam se to ponovi. Iz kola u kolo, pametno“, dodao je Dragoljub Zbiljić.

Fudbaleri Zvezde kod Delija Izvor: MONDO/Milutin Vujičić