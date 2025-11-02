Slušaj vest

Fudbaleri Novog Pazara pobedili su danas na svom terenu Železničar iz Pančeva 1:0, u utakmici 14. kola Super lige Srbije.

Pobedonosan gol za Novi Pazar postigao je Luka Bijelović u 80. minutu.

Novi Pazar je četvrti na tabeli sa 22 boda, dok je Železničar sedmi sa 19 bodova.

Novi Pazar će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Beogradu protiv Partizana, dok će Železničar u Pančevu dočekati Javor iz Ivanjice.

TSC je na svom terenu u Bačkoj Topoli odigrao nerešeno protiv Napretka iz Kruševca 1:1.

Prednost TSC-u doneo je Sarprit Sing golom u 27. minutu, a izjednačenje Napretku Nikola Bogdanovski pogotkom u 49. minutu.

TSC je tako nastavio svoj niz od četiri uzastopne utakmice bez pobede u Super ligi Srbije i sad se nalazi na 11. poziciji na tabeli sa 15 bodova, dok je Napredak ovim remijem prekinuo svoj niz od šest uzastopnih poraza u državnom prvenstvu i sad na poslednjem, 16. mestu ima osam bodova.

TSC će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Loznici protiv IMT-a, dok će Napredak u Kruševcu dočekati Mladost iz Lučana.