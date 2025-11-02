Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde doživeli su novi kiks u Superligi Srbije.

Nakon poraza od Vojvodine i remija protiv Radničkog iz Niša, sada je i Radnik iz Surdulice otkinuo bodove srpskom šampionu.

Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Posle meča navijači Zvezdu su na Tviteru osuki paljbu po igračima, ali i treneru Vladanu Milojeviću.

