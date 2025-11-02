"Delije" besne posle remija protiv Radnika iz Surdulice.
novi kiks
TRAŽI SE OSTAVKA VLADANA MILOJEVIĆA! Navijači Crvene zvezde nemaju milosti prema trofejnom strategu srpskog šampiona! Gori Tviter...
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde doživeli su novi kiks u Superligi Srbije.
Nakon poraza od Vojvodine i remija protiv Radničkog iz Niša, sada je i Radnik iz Surdulice otkinuo bodove srpskom šampionu.
Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Posle meča navijači Zvezdu su na Tviteru osuki paljbu po igračima, ali i treneru Vladanu Milojeviću.
BONUS VIDEO:
Reaguj
2