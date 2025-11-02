Slušaj vest

Vladan Milojević delovao je prilično rezignirano po završetku utakmice sa Radnikom.

Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Crvena zvezda je u 14. kolu na svom terenu odigrala nerešeno 1:1 sa ekipom iz Surdulice. Bila je to četvrta ukupno, a treća u prvenstvu Srbije utakmica na kojoj Zvezda nije pobedila.

"Očigledno da smo upali u psihološki problem. Jednostavno smo neprepoznatljivi. Probali smo, pričali, ali se to ponavlja. Moramo da izađemo iz ovog problema, a kako, videćemo."

Na pitanje, kako izaći iz problema, Milojević je odgovorio:

"Nema tu nekog drugog rešenja nego da se radi i da se pozitivnim rezultatima izađe. Oni daju samopouzdanje. Ovo je nešto što nisam očekivao. Takve greške koje mi sada pravimo, nikad ih nismo pravili. Zašto je to tako, treba napraviti analizu i videti".

Ne propustiteFudbalTRAŽI SE OSTAVKA VLADANA MILOJEVIĆA! Navijači Crvene zvezde nameju milosti prema trofejnom strategu srpskog šampiona! Gori Tviter...
Vladan Milojević
FudbalŠTA SE DEŠAVA SA ŠAMPIONOM? RADNIK ŠOKIRAO ZVEZDU NA MARAKANI: Crveno-beli ponovo kiksnuli, Surduličani osvojili veliki bod!
zvezda-radnik-501739.JPG
FudbalŠTA DALJE? Oglasio se Vladan Milojević i najavio promene!
Vladan Milojević
FudbalCRVENA ZVEZDA SPREMILA ZAMENU ZA VLADANA MILOJEVIĆA? Na Marakanu stiže trener svetskog kova!
Vladan Milojević napušta Crvenu zvezdu?

Braga - Crvena zvezda Izvor: Kurir