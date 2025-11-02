Čeka nas velika borba u nastavku šampionata Srbije!
biće ludo
KARAMBOL NAKON KIKSA CRVENE ZVEZDE! Evo kako izgleda tabela Superlige Srbije!
U 14. kolu Superlige Srbije imali smo priliku da vidimo po jedan kiks Crvene zvezde i Partizana, trenutno dva vodeća tima na tabeli.
Partizan je pokošen od strane Čukaričkog sa 4:1, a Zvezda je ponovo doživela kiks, remijem protiv Radnika iz Surdulice 1:1.
Posle 14. odigranih kola Crvena zvezda ima bod više od Partizana (32 Zvezda - 31 Partizan), uz meč manje od Vojvodine koja je na trećem mestu sa 27 osvojenih bodova.
Nema sumnje da nas do kraja prvenstva čeka jako uzbudljiva borba!
