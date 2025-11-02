Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde i Radnika odigrali su nerešeno 1:1 u utakmici 14. kola Superlige Srbije.

Zvezda je povela golom Kataija u 51 minutu. Izjednačio je Jovanović u 64 minutu i ispostavilo se postigao konačan rezultat utakmice.

Zvezda je tako nastavila lošu seriju rezultata i nije slavila u četvrtoj uzastopnoj utakmici u svim takmičenjima.

Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Trener Radnika Marko Jakšić blistao je od sreće posle utakmice i velikog podviga njegovog tima.

"Naravno da sam prezadovoljan, moja prva utakmica kao trenera na Marakani.... Odradili smo taktički odličnu utakmicu. U jednom trenutku smo srljali, ali smo se vratili dogovoru. Ispravili smo greške i iz tranzicije izjednačili. Preponosan sam na momke, rade vrhunski", rekao je Jakšić.

Crveno-beli su i dalje prvi na tabeli sa 32 boda, bod više od drugoplasiranog Partizana.

Radnik je na 12 mestu sa 14 bodova.

Fudbaleri Zvezde kod Delija Izvor: MONDO/Milutin Vujičić