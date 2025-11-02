Slušaj vest

Fudbaleri IMT- a savladali su u Novom Sadu Vojvodinu rezultatom 3:1.

Novobeogradski tim poveo je u 18. minutu preko luksemburškog fudbalera Olivera Thila.

Rezultat je povećao Marko Jevtić u 78. minutu, a jedini gol za novosadski tim postigao je Kolins Sičenje u 80. minutu.

Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

 Šest minuta kasnije konačnih 3:1 postavio je Sankara Karamoko.

Vojvodina na trećem mestu Super lige Srbije ima 27 bodova, dok IMT na devetoj poziciji ima 17 bodova.

U sledećem kolu Vojvodina gostuje Radničkom u Nišu, a IMT dočekuje TSC.

