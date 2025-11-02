Slušaj vest

Fudbaleri Barselone pobedili su  na stadionu Monžuik ekipu Elčea sa 3:1, u utakmici 11. kola španske Primere.

Aktuelni prvak Španije poveo je u devetom minutu preko Lamina Jamala, a dva minuta kasnije rezultat je povećao Feran Tores.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Elče je u 42. minutu smanjio preko Rafe Mira, dok je konačan rezultat postavio Markus Rašford u 61. minutu.

Barselona na drugom mestu Primere ima 25 bodova i za vodećim Real Madridom zaostaje pet bodova. Elče zauzima deveto mesto sa 14 bodova.

U sledećem kolu Barselona gostuje Selti, a Elče dočekuje Real Sosijedad.

