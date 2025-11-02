Milan poveo!
KALABA POCEPAO MREŽU! Gol Strahinje Pavlovića u velikom derbiju protiv Rome! (VIDEO)
Fudbaleri Milana i Rome igraju derbi 10. kola Serije A, a posle prvog poluvremena Rosoneri vode posle gola Strahinje Pavlovića.
Srpski reprezentativac se odlično snašao, i posle asistencije Rafaela Leaa, postigoa vodeći gol za svoj tim.
Strahinja Pavlović Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Starsport, Pavel Neubauer / TASR / Profimedia
Pogledajte taj trenutak:
