Splićanima je remi doneo proboj na prvo mesto gde su sada usamljeni, ispred zagrebačkog Dinama, doduše tek na bod odstojanja od najvećeg rivala u borbi za titulu.

Hajduku nije pomogla ni činjenica da su poslednjih 16 minuta meča (produžen sedam minuta) igrali brojčano jači, nakon isključenja napadača Koprivčana Andrije Filipovića.

Bio je to jedan od najbrže dobijenih crvenih kartona u istoriji hrvatskog fudbala.

Filipović je na teren kročio u 80. minutu, a 74 sekundi kasnije već je morao napolje - zbog zaista pogibeljnog starta na fudbaleru Hajduka Bambi.

Sa obe noge je fudbaler Slavena krenuo na Bambu, odigao ga od zemlje...

Za glavnog sudiju nije bilo dileme za koji karton da se maši. Mnogi su se hvatali za glave u momentu kada je Filipović agresivno krenuo na protivničkog fudbalera.