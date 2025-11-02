Slušaj vest

Fudbaleri Milana savladali su Romu rezultatom 1:0 na "San Siru" u meču koji se igrao u okviru 10. kola Serije A.

Pobednički gol za Milan postigao je srpski reprezentativac Strahinja Pavlović u 39. minutu meča.

Odličan - Strahinja Pavlović u dresu Milana Foto: Fabrizio Carabelli/Ipa Sport / I / Zuma Press / Profimedia

Rafael Leao je prošao po levoj strani, vratio loptu u sredinu, gde ju je sačekao Pavlović i savladao Mileta Svilara.

Milan je sa ovom pobedom prestigao Romu, sa kojom ima podjednak broj bodova – 21. Tim iz "grada mode" je na trećem mestu. Ispred je gradski rival sa isto toliko, dok vodeći Napoli ima bod više.

U sledećem kolu Milan gostuje Parmi, dok će Roma ugostiti Udineze.

