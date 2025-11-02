Spartak je posle poraza šesti sa 22 boda, 10 manje od lidera
Fudbal
DEJAN STANKOVIĆ PORAŽEN U DERBIJU KOLA: Srpski trener ponovo ušao u svađu sa sudijama
Fudbaleri moskovskog Spartaka poraženi su u derbiju 14. kola ruskog šampionata na gostovanju Krasnodaru 2:1.
Dejan Stanković Spartak Moskva Foto: Www.spartak.com
Krasnodar se ovom pobedom vratio na vrh tabele sa 32 boda, dva više u odnosu na CSKA iz Moskve.
Spartak je sada šesti sa 22 boda.
Krasnodaru su pobedu doneli Černikov, golom u 18. minutu, i Kordoba, koji je bio strelac u 59. minutu.
Gol za goste postigao je Garsija u 90. minutu.
Da nevolja ne ide sama, Stanković je dobio žuti karton pošto je ušao u raspravu sa sudijama, tačnije sa četvrtim arbitrom.
