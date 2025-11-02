Slušaj vest

Fudbaleri moskovskog Spartaka poraženi su u derbiju 14. kola ruskog šampionata na gostovanju Krasnodaru 2:1.

Dejan Stanković Spartak Moskva Foto: Www.spartak.com

 Krasnodar se ovom pobedom vratio na vrh tabele sa 32 boda, dva više u odnosu na CSKA iz Moskve.

Spartak je sada šesti sa 22 boda.

Krasnodaru su pobedu doneli Černikov, golom u 18. minutu, i Kordoba, koji je bio strelac u 59. minutu.

Gol za goste postigao je Garsija u 90. minutu.

Da nevolja ne ide sama, Stanković je dobio žuti karton pošto je ušao u raspravu sa sudijama, tačnije sa četvrtim arbitrom.

