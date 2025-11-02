Slušaj vest

Fudbaleri Betisa pobedili su večeras na svom terenu Majorku sa 3:0, u utakmici 11. kola španske Primere.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

 Tim iz Sevilje su do pobede vodili Antoni sa dva pogotka u 10. i 34. minutu, kao i Abde Ezalzuli u 37. minutu.

Betis se nalazi na petom mestu Primere sa 19 bodova, dok je Majorka 17. sa devet bodova.

U narednom kolu Betis gostuje Valensiji, a Majorka dočekuje Hetafe.

