Fudbal
BETIS UBEDLJIV PROTIV MAJORKE: Antoni i Ezalzuli vodili domaćina do tri boda
Fudbaleri Betisa pobedili su večeras na svom terenu Majorku sa 3:0, u utakmici 11. kola španske Primere.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Tim iz Sevilje su do pobede vodili Antoni sa dva pogotka u 10. i 34. minutu, kao i Abde Ezalzuli u 37. minutu.
Betis se nalazi na petom mestu Primere sa 19 bodova, dok je Majorka 17. sa devet bodova.
U narednom kolu Betis gostuje Valensiji, a Majorka dočekuje Hetafe.
