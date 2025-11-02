Slušaj vest

Minulo 10. kolo prvenstva Portugalije donelo je duel ekipa koje su igrale protiv Crvene zvezde u Ligi Evrope.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Porta Foto: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Porto je na svom "Dragau" savladao Bragu 2:1 i sačuvao vrh tabele sa 28 bodova, tri više u odnosu na Sporting i četiri više u odnosu na Benfiku.

Braga je trenutno sedma sa 13 bodova, a ovo joj je bila četvrta utakmica bez pobede u poslednjih pet kola.

Portu je ovo bila peta pobeda u isto toliko utakmica na svom terenu, dok je Braga doživela prvi poraz na gostovanju, posle jedne pobede i tri remija.

Porto je poveo golom Rodriga More u 45. minutu.

Odmah na početku drugog poluvremena, šok za domaćina. Braga je izjednačila u 51. minutu preko Viktora Gomeza.

Ipak, pobedu domaćinu doneo je Borha Sainc u 79. minutu.