U okviru sedmog kola Druge futsal lige Srbije odigran je večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde.

Futsal večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Futsal klub Partizan

Pobedu na Banjici je odnela gostujuća Crvena zvezda - 3:2 (3:1).

Golove za Crvenu zvezdu su postigli Goranović, Mrđenović i Dimić, dok su za Partizan pogađali Oliveira i Stanojević.

Uprkos poraz, Partizan je prvi na tabeli sa 18 bodova. Ipak, prednost crno-belih nije više tako ubedljiva, pošto je Crvena zvezda sada druga sa 16 bodova.

