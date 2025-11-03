Slušaj vest

Nakon što je Igor Tudor smenjen, ekipa iz Torina je, posle osam uzastopnih utakmica bez pobede, a tri vezana poraza bez postignutog gola, pobedila na dve utakmice u Seriji A.

Juventus je bio bolji od Udinezea kao domaćin rezultatom 3:1 u utakmici u kojoj je i Dušan Vlahović bio strelac i to sa bele tačke nakon što je fauliran pred golom rivala. Tu utakmicu je sa klupe vodio Masimo Brambilja, a onda je tim preuzeo Lučano Spaleti.

Čuveni Italijan je na klupi Juventusa debitovao protiv Kremonezea, a "stara dama" je stigla do pobede rezultatom 2:1.

Srpski reprezentativac je zadovoljan na samom početku saradnje sa čuvenim Italijanom.

- Ima svoje metode koje očigledno funkcionišu, voleo bih da ostanu između nas. Odigrali smo dobar meč, mogli smo bolje, ali najvažnije je da smo pobedili - rekao je Vlahović.

Dušan Vlahović na utakmici protiv Udinezea Foto: Claudio Benedetto/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia, ALESSANDRO DI MARCO/ANSA

Pričao je i o svojoj ulozi u timu.

- Ja radim svoj posao i trudim se da budem maksimalno koncentrisan, radeći za tim i radeći ono što traži trener. To sam ja, ne radim to da bih nešto pokazao, već zato što mi je zaista stalo. Sada se vraćamo u Torino, očekuju nas još dve utakmice, u utorak i subotu. Nadamo se da ćemo do pauze stići sa dve pobede.

Juventus će u utorak biti domaćin Sportingu u 4. kolu Lige šampiona, a potom u subotu Torinu u 11. kolu Serije A. 

Vlahoviću spremaju ponudu za novi ugovor
Dušan Vlahović na utakmici protiv Udinezea
