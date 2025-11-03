Slušaj vest

On je dvostrukim pogotkom protiv Valensije izjednačio je impresivan rekord Kristijana Ronalda iz dana kada je nosio dres Real Madrida.

Naime, Mbape je ovim mečom došao do osme uzastopne utakmice u kojoj se upisao u listu strelaca, čime je dostigao Ronaldov niz.

Ipak, postoji razlika u učinku pošto je Portugalac tokom svoje serije postigao čak 19 golova, dok je Francuz trenutno na brojci od 10.

Ukoliko nastavi golgeterski niz i protiv Elčea i Đirone, Mbape bi mogao da obori još jedan rekord i dodatno učvrsti svoj status.

Od dolaska u Madrid, svetski šampion iz 2018. godine odigrao je 73 utakmice, uz neverovatnih 62 gola i sedam asistencija.