SKANDAL U KOMŠILUKU! NAVIJAČI JURILI SUDIJE DA IH BIJU, ONI BEŽALI PO TERENU! Potpuni haos posle penala u 93. minutu: "Ud'ri ga, ud'ri sudiju!" VIDEO
Ružne scene viđene su u Bosni i Hercegovini na utakmici Druge lige FBiH, grupa Sever, između Radničkog iz Lukavca i Bosne iz Kalesije.
Gosti su odneli pobedu rezultatom 2:1, ali tek nakon penala dosuđenog u 93. minutu, koji su uspešno realizovali. Upravo taj trenutak izazvao je burne reakcije domaćih navijača.
Nezadovoljni odlukom arbitra, utrčali su na teren i nasrnuli na sudijsku trojku u sastavu Denis Zukić (Srebrenik), Dženan Hodžić (Srebrenik) i Eldar Vikalo (Tuzla).
Na tribinama je zavladala potpuna pometnja, a u haotičnoj sceni čule su se i povici: „Udri ga, udri sudiju!“, dok su navijači jurnuli ka arbitrima.
Nakon utakmice, Radnički se oglasio i burnim saopštenjem.
- Od samog početka utakmice bilo je jasno kako će se susret razvijati, a sudijska trojka nije opravdala očekivanja. Pored brojnih grešaka na štetu naše ekipe, posebno se izdvajaju dva nedosuđena penala za naš tim, nakon evidentnih prekršaja nad Ahmetovićem i Omerovićem – stoji između ostalog u saopštenju Radničkog.
Dodaje se još:
- Sudija Zukić je čak, kao vrhunac svog 'profesionalizma', psovao majku jednom od naših mlađih igrača, Gazetiću Ajdinu, što je potpuno sramotno i nedopustivo za nekog ko sebe naziva sportistom i nogometnim sudijom – napisali su iz Radničkog.