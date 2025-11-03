Slušaj vest

Ružne scene viđene su u Bosni i Hercegovini na utakmici Druge lige FBiH, grupa Sever, između Radničkog iz Lukavca i Bosne iz Kalesije.

Gosti su odneli pobedu rezultatom 2:1, ali tek nakon penala dosuđenog u 93. minutu, koji su uspešno realizovali. Upravo taj trenutak izazvao je burne reakcije domaćih navijača.

Nezadovoljni odlukom arbitra, utrčali su na teren i nasrnuli na sudijsku trojku u sastavu Denis Zukić (Srebrenik), Dženan Hodžić (Srebrenik) i Eldar Vikalo (Tuzla).

Na tribinama je zavladala potpuna pometnja, a u haotičnoj sceni čule su se i povici: „Udri ga, udri sudiju!“, dok su navijači jurnuli ka arbitrima.

Nakon utakmice, Radnički se oglasio i burnim saopštenjem.

- Od samog početka utakmice bilo je jasno kako će se susret razvijati, a sudijska trojka nije opravdala očekivanja. Pored brojnih grešaka na štetu naše ekipe, posebno se izdvajaju dva nedosuđena penala za naš tim, nakon evidentnih prekršaja nad Ahmetovićem i Omerovićem – stoji između ostalog u saopštenju Radničkog.

Dodaje se još:

- Sudija Zukić je čak, kao vrhunac svog 'profesionalizma', psovao majku jednom od naših mlađih igrača, Gazetiću Ajdinu, što je potpuno sramotno i nedopustivo za nekog ko sebe naziva sportistom i nogometnim sudijom – napisali su iz Radničkog.