Fudbaleri Milana savladali su Romu rezultatom 1:0 na "San Siru" u meču koji se igrao u okviru 10. kola Serije A.

Pobednički gol za Milan postigao je srpski reprezentativac Strahinja Pavlović u 39. minutu meča.

Rafael Leao je prošao po levoj strani, vratio loptu u sredinu, gde ju je sačekao Pavlović i savladao Mileta Svilara.

"Izuzetno važna pobeda. Volim što mi trener daje slobodu i srećan sam što sam postigao gol. Trener Alegri mi je pomogao mnogo da napredujem kao igrač i kao deo tima", kazao je Pavlović nakon utakmice.

Srpski fudbaler je otkrio o čemu je razmišljao dok je trčao ka protivničkom golu.

"Ove godine mnogi timovi se nadmeću za Skudeto i biće teško do kraja. Uživam u postizanju golova, a trener ceni moje trčanje. Zapravo, on me prilično usmerava. Dok sam trčao ka golu u mislima su mi bile Alegrijeve reči - 'Kada Rafa krene u trk, moraš da pokušaš da pronađeš prostor i da uđeš u šansu'. To je upravo ono što sam uradio", dodao je štoper Orlova.