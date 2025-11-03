Slušaj vest

Kruševljani su u Bačkoj Topoli, u 14. kolu Super lige Srbije osvojili bod, pošto je utakmica završena rezultatom 1:1.

- Znali smo da TSC pruža dobre partije kod kuće, a isto tako smo znali da ih je poremetilo ispadanje iz Kupa, kao i nas. Svesno smo prepustili posed, a ponovo smo, nažalost, primili gol iz prve šanse protivnika – rekao je Batak.

Poručio je da je njegov tim mogao i do pobede.

- Mogli smo čak da postignemo i gol iz kontre, Vulić je mogao da proigra Bogdanovskog koji bi izašao sam na golmana. Sa naše strane dobra utakmica, bolja nego inače – rekao je Radoslav Batak.

Istakao je i da je Napredak jedina ekipa u Super ligi bez stranaca.

- Igrači su bacili neki teret sa sebe, ali mi pravimo neobjašnjive greške. Na primer, kada smo radili analizu meča protiv Vojvodine, momci nisu bili svesni nekih situacija. Znate i sami, mi smo jedini koji brane čast srpskog fudbala, nemamo nijednog stranca, mi smo srpski Bilbao. Imamo to što je selektirano, radimo i gledamo da učinimo sve što je do nas. Biće podvig ako uspemo da opstanemo – poručio je Batak.

Kada je reč o njegovom timu, postoji nekoliko igrača sa dvojnim državljanstvima, ali kod svakog od njih jedno od dva državljanstva je srpsko.

Napredak se nalazi u lošoj situaciji posle 14 utakmica. U Bačkoj Topoli je prekinut niz od šest uzastopnih poraza u prvenstvu, a ekipa ima osam bodova i poslednja je na tabeli.

Bonus video: