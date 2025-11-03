Slušaj vest

Era Srđana Blagojevića u Partizanu je okončana posle poraza u subotu od Čukaričkog (4:1), nakon čega su crno-beli propustili šansu da preotmu prvo mesto na tabeli od večitog rivala Crvene zvezde.

Dan kasnije, u nedelju, Partizan je odlučio da uruči otkaz Blagojeviću.

Sada se tim povodom oglasio bivši fudbaler Partizana Srđa Knežević, koji je u razgovoru za "Sportinjo" istakao da je ova odluka uprave crno-belih očekivana.

“Nisam ispratio da je smenjen, ali me čudi da je tek sada. Očekivana smena, trebalo je još posle ispadanja iz Evrope. Nemam ništa lično protiv njega, ali takvi rezultati se ne smeju opraštati nikome.

Suštinski ništa nije doprineo, osim što je uzeo mlade igrače. Ispali smo prerano i iz Evrope i iz Kupa, ni u derbiju nismo bili na nivou. Imao je ogroman kredit, a samo je sebe promovisao. Klub se ne vodi bez emocija”, smatra Knežević, koji je takođe mišljenja da pomoćnici Marko Jovanović i Đorđije Ćetković treba da dobiju priliku da vode tim.

Zna Knežević koga bi postavio za novog trenera Partizana.

"Slaviša Jokanović! Sarađivao sam sa njim, znam zašto to kažem. Voleo bih da vidim i Sašu Ilića, jer bi on napravio čudo sa ovom ekipom. Mislim da bi uz podršku navijača mogao da vrati Partizan u Evropu i bori se za titulu", zaključio je Srđa Knežević.