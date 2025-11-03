Slušaj vest

Milojević bi mogao da nastavi karijeru na nešto više od 600 kilometara od Beograda, ukoliko dobije ponudu od Ludogoreca koji je zainteresovan za njega.

- Ludogorec nastavlja da razmatra mnoge opcije za novog trenera. Među tim imenima je i trener Crvene zvezde Vladan Milojević - poručuje portal "temasport.com".

Ludogorec, koji je 14 puta zaredom osvojio prvenstvo, nedavno je smenio Ruija Motu, a nakon toga je Veljku Paunoviću ponudio milion evra po sezoni. Paunović je tu ponudu odbio i nakon toga prihvatio da bude selektor Srbije.

Ludogorec se potom okrenuo drugim potencijalnim rešenjima, a pored Milojevića pominje se i Bruno Laže, doskorašnji trener Benfike, ali njegovi zahtevi su navodno previsoki za aktuelnog šampiona Bugarske, iako je ovaj klub spremio ozbiljna novčana sredstva za novog šefa stručnog štaba.

Ludogorec je nakon 13 utakmica treći u bugarskom prvenstvu sa pet bodova manje od CSKA i 11 bodova manje od Levskog koji ima utakmicu više.

