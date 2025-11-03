Slušaj vest

FK Partizan je doneo odluku da se rastane sa trenerom Srđanom Blagojevićem nakon niza loših rezultata, eliminacije iz Kupa Srbije od Mačve i poraza od Čukaričkog u prvenstvu.

Dan posle neuspeha na Banovom brdu, uprava crno-belih saopštila je da Blagojević više nije trener tima, te da će ekipu privremeno voditi Marko Jovanović i Đorđije Ćetković.

Odmah su krenule spekulacije o mogućem nasledniku, a prema informacijama koje stižu iz Crne Gore, jedan od kandidata za klupu Partizana navodno je Viktor Trenevski, piše portal "CG fudbal".

Srđan Blagojević Foto: Starsport

Trenevski već godinama radi van Srbije. Karijeru je gradio u Sloveniji, gde je vodio Malečnik, Veržej i Zavrč, a potom se preselio u Crnu Goru, gde je sedeo na klupi Dečića.

Trenutno je angažovan u trećeligašu Balkan Igls iz Tuzija, klubu osnovanom 2024. godine s ambicijom da se probije u elitni rang crnogorskog fudbala.

Srđan Blagojević
Srđan Blagojević
stanojevic.jpg
partizan-spartak-156748.JPG

Bibras Natho gol iz slobodnog udarca Izvor: YouTube/FK Partizan