"PSŽ zaslužuje da mu se ukaže malo poverenja", rekao je Enrike na konferenciji za medije.

"U ovom trenutku je jasno da su oni (Bajern) veoma jaki. Pobede u poslednjih 15 utakmica su neverovatne, dok mi ponekad imamo poteškoća da vežemo tri ili četiri trijumfa", dodao je španski stručnjak.

Enrike veruje da će domaći teren i podrška publike biti ključni faktori.

"Sutra, na Parku prinčeva, sa našim navijačima, imamo dovoljno samopouzdanja da se izborimo sa njihovim presingom", istakao je.

Trener PSŽ-a odbacio je ideju da se meč protiv Bajerna koristi kao test za procenu snage njegove ekipe, koja je trenutno prva na tabeli sa maksimalnih devet bodova.

"Mislite da ja ili navijači treba da procenjujemo naš tim? Ne mislim tako, zaslužujemo da imamo malo poverenja", poručio je Enrike.