Užasna scena u Prvoj ligi Srbije.
HOROR U SRPSKOM FUDBALU: Golman ne pomično ležao na terenu, hitna pomoć brzo intervenisala!
Golman Borca Vladan Đekić ostao je da leži na travi posle sudara sa Urošem Kojićem na meču Prve lige Srbije u Surdulici.
Kojić je doneo prednost "domaćoj" Dubočici iz Leskovca 55. minutu, ali je tom prilikom udario u glavu golmana Borca.
Đekić je pao na travu, čekajući pomoć lekara, nepomično ležeći.
U međuvremenu je došao svesti, ali mu je pomoć svakako bila potrebna.
Ubrzo su kola hitne pomoći ušla na igralište i odvezla golmana u bolnicu.
