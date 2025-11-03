Slušaj vest

Golman Borca Vladan Đekić ostao je da leži na travi posle sudara sa Urošem Kojićem na meču Prve lige Srbije u Surdulici.

Kojić je doneo prednost "domaćoj" Dubočici iz Leskovca 55. minutu, ali je tom prilikom udario u glavu golmana Borca.

Ovu situaciju pogledajte od 1:22:57 u priloženom video snimku.

Đekić je pao na travu, čekajući pomoć lekara, nepomično ležeći.

U međuvremenu je došao svesti, ali mu je pomoć svakako bila potrebna.

Ubrzo su kola hitne pomoći ušla na igralište i odvezla golmana u bolnicu.

