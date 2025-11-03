Slušaj vest

Bosančić je u redove crveno-belih došao 2014, kada mu je bilo 26 godina.

Miloš Bosančić Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport/Peđa Milosavljević

On je stigao iz Južne Koreje iz kluba Gjongnam gde mu je odlično išlo i još bolje je zarađivao.

"Iz ekipe gde si zvezda, gde redovno primaš super pare, život je dobar, liga ti prija, dolazim u Zvezdu gde nema para, gde me svi vređaju i pitanje je šta će biti posle toga, jer imam 26 godina. Znači, ja sam mentol u tom momentu! Na silu sam došao u Zvezdu, bio je transparent navijača u fazonu 'šta će nam ovaj čovek'. Ja sam tu nešto i igrao, u kakvoj smo bili situaciji nešto smo i iskrpili", rekao je Bosančić u podkastu "2x45".

Bosančić je u sezoni 2014/15. odigrao 20 utakmica u crveno-belom dresu.

Podsetimo, karijeru je počeo u Partizanu, a završio ju je u Srbiji, u dresu Rada 2019. godine.

Ne propustiteFudbal"ZNAČI, JA SAM MENTOL U TOM MOMENTU! NA SILU SAM DOŠAO U ZVEZDU" Igrao je za Partizan, a onda nekoliko godina kasnije prešao na Marakanu! Sada se kaje zbog toga
Fudbaleri Crvene zvezde
FudbalBIO JE ČLAN ZVEZDE I PARTIZANA, A SAD ĆE IGRATI ZA HAJDUK: Miloš Bosančić je baš faca! Neobičan izbor kluba za kraj karijere!
bosancic.jpg
FudbalIGRAO ZA PARTIZAN I ZVEZDU, A SADA POJAČAO VOŽDOVAC: Miloš Bosančić novi zmaj!
bos.jpg
Fudbal(VIDEO) OŠTETIO BOSANČIĆEV TIM: Pogledajte šta je sudija u Kini ocenio kao ofsajd
kinezi-ofsajd.jpg

Fudbaleri Zvezde kod Delija Izvor: MONDO/Milutin Vujičić