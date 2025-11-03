"Iz ekipe gde si zvezda, gde redovno primaš super pare, život je dobar, liga ti prija, dolazim u Zvezdu gde nema para, gde me svi vređaju i pitanje je šta će biti posle toga, jer imam 26 godina. Znači, ja sam mentol u tom momentu! Na silu sam došao u Zvezdu, bio je transparent navijača u fazonu 'šta će nam ovaj čovek'. Ja sam tu nešto i igrao, u kakvoj smo bili situaciji nešto smo i iskrpili", rekao je Bosančić u podkastu "2x45".