Vikend za nama je doneo potpuno šokantni rasplet u 14. kolu Superlige Srbije.

Naime vodeći trojac Crvena zvezda, Partizan i Vojvodina nisu slavili u ovom kolu što se nije dogodilo 951 dan, odnosno od marta 2023. godine!

Bio je 27. mart kada se Crvena zvezda saplela u Kruševcu i remizirala sa Napretkom 1:1, Partizan tada nastavio sa lošom formom i izgubio od Radnika iz Surdulice u Humskoj 1:2, a Vojvodina je u Ivanjici uzela samo bod Javoru - 1:1.

Od tog trenutka nije prošlo nijedno kolo u kojem nisu trijumfovali Crvena zvezda, Partizan ili Vojvodina - sve do ovog kola.

Zvezda je produbila lošu seriju, posle remija u Nišu i poraza u Novom Sadu, sada su crveno-beli kiksnuli i kod kuće i remizirali sa Radnikom 1:1. Sa druge strane, Partizan je doživeo ubedljiv poraz od Čukaričkog rezultatom 4:1, dok je Vojvodina posle neverovatne pobede nad Zvezdom izgubila od IMT-a u Novom Sadu rezultatom 1:3.

Zvezda je i dalje prva sa 32 boda iz 13 mečeva, Partizan ima 31, takođe iz 13 mečeva, dok Vojvodina ima 27 uz meč više.