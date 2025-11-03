Slušaj vest

FK Partizan je odlučio da se rastane, u nedelju, sa doskorašnjim strategom Srđanom Blagojevićem.

Dan kasnije Blagojević se na svom Instagramu:

Srđan Blagojević, predstavljanje u Partizanu Foto: Starsport

- Biti trener Partizana za mene je bilo ogromno zadovoljstvo i još veći ponos. Radio sam iskreno, sa punom posvećenošću, u okolnostima koje nisu uvek bile lake — ali upravo to iskustvo me je dodatno ojačalo i naučilo koliko ovaj klub znači svima koji ga vole - napisao je Blagojević i dodao:

- Hvala igračima na borbi, saradnicima na lojalnosti, navijačima na energiji koja pokreće sve nas. Ponosan sam na ono što smo uradili zajedno: na trud, na razvoj mladih igrača, na blizinu dugo sanjanog prvog mesta a najviše na temelje koje smo postavili za jedan bolji, stabilniji Partizan u budućnosti.

Blagojević je uveren da Partizanu slede bolji dani.

- Želim Partizanu da nastavi da raste, a navijačima da nikada ne izgube veru u crno-beli dres. Vraćaju se dani pobede - zaključio je Blagojević.

