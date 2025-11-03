Slušaj vest

Piksi ga je odstranio, ali Veljko Paunović ga je vratio u reprezentaciju Srbije!

Novi selektor Srbije Veljko Paunović, saopštio je spisak igrača za predstojeći okršaj sa Englezima u kvalfikacijama za Mundijal 2026. godine.

Nemanja Radonjić na utakmicama KKCZ Foto: Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Paunović je odlučio da u reprezentaciju vrati Nemanju Radonjića, koga je prethodni selektor Dragan Stojković Piksi, zbog sukoba, odstranio iz nacionalnog tima.

Da li je ovaj potez Paunović dobar?

Ne propustiteFudbalPRVI SPISAK VELJKA PAUNOVIĆA: Evo sa kim novi selektor napada Engleze!
profimedia-0826697283.jpg
TenisNOVAK DONEO ODLUKU O ZAVRŠNOM MASTERSU: Evo šta je Đoković odlučio!
profimedia-1046440049.jpg
FudbalGVARDIOLA POTPUNO POBESNEO: Sudije su protiv Mančester sitija već 10 godina!
Pep Gvardiola
TenisBRAVO, MIŠO! Kecmanović u drugom kolu turnira u Atiini!
Miomir Kecmanović

BONUS VIDEO:

Veljko Paunović Izvor: Instagram