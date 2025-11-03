Veljko paunović saopštio spisak reprezentacije Srbije za Engleze.
pala odluka
IZNENADIO NACIJU? Veljko Paunović presekao i vratio ga u reprezentaciju Srbije - dobra odluka, šta vi mislite?
Slušaj vest
Piksi ga je odstranio, ali Veljko Paunović ga je vratio u reprezentaciju Srbije!
Novi selektor Srbije Veljko Paunović, saopštio je spisak igrača za predstojeći okršaj sa Englezima u kvalfikacijama za Mundijal 2026. godine.
Nemanja Radonjić na utakmicama KKCZ Foto: Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic
Vidi galeriju
Paunović je odlučio da u reprezentaciju vrati Nemanju Radonjića, koga je prethodni selektor Dragan Stojković Piksi, zbog sukoba, odstranio iz nacionalnog tima.
Da li je ovaj potez Paunović dobar?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši