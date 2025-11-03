Slušaj vest

Veljko Paunović, novi selektor Srbije, saopštio je spisak igrača za predstojeće kvalifikacione mečeve u borbi za Mundijal 2026. godine.

Pored spiska igrača, Paunović je sastavio i respektabilan stručni štab, a u njemu se našao i bivši as Mančester junajteda Kvinton Forčun.

Veljko Paunović u poseti redakciji Kurira  Foto: Dado Djilas/news1

Poznata su i imena članova stručnog štaba koji će pomagati selektoru Paunoviću u narednom takmičarskom periodu:

Nunjo Migel Gomeš Benteš Lampreja (trener)
Kvinton Forčun (trener)
Klaudio David Arzeno Pesuto (trener)
Aleksandar Rogić (trener)
Hezus Salvador Garido (trener golmana)
Alberto Martinez Fernandez (kondicioni trener)

