Veljko Paunović sastavio respektabilan stručni štab.
dobar posao
VELJKO NJIMA VERUJE! Stručni štab reprezentacije Srbije, Paunović doveo bivšeg igrača Mančestera!
Veljko Paunović, novi selektor Srbije, saopštio je spisak igrača za predstojeće kvalifikacione mečeve u borbi za Mundijal 2026. godine.
Pored spiska igrača, Paunović je sastavio i respektabilan stručni štab, a u njemu se našao i bivši as Mančester junajteda Kvinton Forčun.
Veljko Paunović u poseti redakciji Kurira
Poznata su i imena članova stručnog štaba koji će pomagati selektoru Paunoviću u narednom takmičarskom periodu:
Nunjo Migel Gomeš Benteš Lampreja (trener)
Kvinton Forčun (trener)
Klaudio David Arzeno Pesuto (trener)
Aleksandar Rogić (trener)
Hezus Salvador Garido (trener golmana)
Alberto Martinez Fernandez (kondicioni trener)
