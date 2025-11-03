Slušaj vest

Spartak je poražen na gostovanju kod šampiona i lidera ruskog prvenstva Krasnodara rezultatom 2:1.

Dejan Stanković Spartak Moskva Foto: Www.spartak.com

Nakon novog neuspeha Stanković je na meti žestokih kritika.

"Crveno-beli nisu imali šansu 80 minuta. I dalje ne razumem šta je Stanković hteo od svojih igrača? Kakav mu je bio plan igre? Imate vrhunske igrače, kupljene za ozbiljan novac. Ali, ništa nije sklopljeno", rekao je Šikunov i dodao:

"Više me ništa ne iznenađuje. Stanković stalno nešto traži, traži, traži. Stalno menja formacije i igrače. Stalno rotira. Vreme je da se odluči. Kako uopšte možeš da igraš bilo šta kada stalno eksperimentišeš. U agoniji je. Ne zna šta da radi".

Šikunov smatra da je Stanković odavno trebalo da bude otpušten.

"Već je prekasno. Spartak je trebalo još proletos da promeni trenera. Ali oni stalno odugovlače. Svaki dan čitamo neke vesti. Nema šanse, to je to, slomljen je, sebe je smrvio. Stanković ne šta da radi. I sam shvata da ne može da se snađe", objasnio je on.

Spartak je tek šesti na tabeli sa 22 boda, čak 10 manje od vodećeg  Krasnodara.

