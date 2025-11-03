Novi selektor Srbije Veljko Paunović.
SRBIJA OVO ČEKA! Evo kada će se Veljko Paunović obratiti naciji!
Srbija je nedavno dobila novog selektora fudbalske reprezentacije u liku i delu Veljka Paunovića.
On je na tom mestu nasledio Dragana Stojkovića Piksija koji je vodio Srbiju u periodu od 2021. do 2025. godine.
Veljko Paunović u poseti redakciji Kurira Foto: Dado Djilas/news1
Zvanična konferencija na kojoj će selektor Paunović odgovarati na pitanja predstavnika medija zakazana je za ponedeljak 10. novembra, prvog dana okupljanja reprezentacije u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.
