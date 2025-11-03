Slušaj vest

Srbija je nedavno dobila novog selektora fudbalske reprezentacije u liku i delu Veljka Paunovića.

On je na tom mestu nasledio Dragana Stojkovića Piksija koji je vodio Srbiju u periodu od 2021. do 2025. godine.

Veljko Paunović u poseti redakciji Kurira  Foto: Dado Djilas/news1

Zvanična konferencija na kojoj će selektor Paunović odgovarati na pitanja predstavnika medija zakazana je za ponedeljak 10. novembra, prvog dana okupljanja reprezentacije u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.

