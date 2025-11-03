Mladenu Žižoviću pozlilo usred meča.
UŽAS! Trener Radničkog se srušio usred meča, pozlilo mu je! Hitna pomoć ga odmah odvezla!
Treneru Radničkog iz Kragujevca Mladenu Žižoviću pozlilo je tokom utakmice protiv Mladosti u Lučanima.
Žižović se srušio pored terena sredinom prvog poluvremena, kada je utakmica momentalno prekinuta.
Igrači su panično dozivali pomoć, a kola hitne pomoći su ubrzo stigla.
Stavili su ga na nosila i odvezli u bolnicu, dok su gledaoci aplaudirali u znak podrške 44-godišnjem stručnjaku.
Meč je posle nekoliko minuta, pri rezultatu 2:0 za Radnički, nastavljen.
Podsetimo, Žižović je od pre desetak dana na klupi tima iz Kragujevca zamenio Aleksandra Lukovića.
