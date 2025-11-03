Hitna pomoć je odmah stigla i odvezla Žižovića u bolnicu, ali nažalost 20-tak minuta kasnije stigla je vest da je mladi trener premiuo
UZNEMIRUJUĆI VIDEO! Trener Radničkog samo se srušio pored terena! I pored brze intervencije nije mu bilo spasa
Mladen Žižović, šef struke fudbalera Radničkog 1923 iz Kragujevca, preminuo je u 44. godini pošto mu je pozlilo tokom meča sa ekipom Mladosti u Lučanima.
Mladen Žižović - in memoriam Foto: @starsport
Žižović se sredinom prvog poluvremena srušio pokraj terena.
Hitna pomoć je odmah stigla i odvezla Žižovića u bolnicu, ali nažalost 20-tak minuta kasnije stigla je vest da je mladi trener premiuo.
Sudija meča Jovan Šegrt istog trenutka je pokazao da je meč završen, a fudbaleri su od tuge i bola polegali na travu.
Neka mu je večna slava!
