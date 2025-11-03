Slušaj vest

Smrt trenera Radničkog 1923 iz Kragujevca Mladena Žižovića teško je pao njegovom doskorašnjem klubu Borcu iz Banjaluke.

1/5 Vidi galeriju Mladen Žižović - in memoriam Foto: @starsport

Žižoviću je pozlilo tokom utakmice 14. kola Super lige Srbije u Lučanima protiv Mladosti. Iako je usledila brza intervencija hitne pomoći, Žižoviću nažalost nije bilo spasa.

Mladi stručnjak je u Kragujevac stigao upravo iz Banjaluke, gde je sa Borcem prošle sezone pisao najlepše stranice kluba. Borac je osvojio titulu šampiona Bosne i Hercegovine, a potom stigao do osmine finala UEFA Lige konferencije, gde je posle produžetka eliminisan od bečkog Rapida.

Banjalučani su se emotivnim rečima oprostili od "svog Žiće".

"Šefe,

Žiža naš,

Ne možemo da povjerujemo da si nas napustio.

Trese nas tuga zbog užasne vijesti koja nam je stigla u Platanovu 6 i odbijamo da priznamo da više nećemo vidjeti tvoj osmijeh, da te više nećemo čuti kako zbijaš šale na svoj i tuđi račun, da te više nećemo slušati kako pričaš o fudbalu kojem si dao život.

Napustio si nas u svojoj 44. godini, a nama ostaje da pamtimo svaki trenutak koji si proveo na Gradskom stadionu. Prvo kao igrač, a onda i kao trener koji je ostvario najveći evropski uspjeh u našoj istoriji.

Pamtićemo da si Borcu i Banjaluci dao najbolje od sebe i da smo zajedno ispisali priče za vječnost.

Teško je priznati da te više nema. Život je surov i prerano uzima najbolje među nama.

Nama ostaje da živiš kroz nas i da prenosimo priču o Mladenu Žižoviću, čovjeku, suprugu, ocu, treneru i fudbaleru.

Mladene, neka ti je vječna slava,

Banjaluka i Borac vječno će da te pamte!"