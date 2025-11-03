Slušaj vest

Preminuo je trener Radničkog iz Kragujevca Mladen Žižović kome je pozlilo na utakmici u Lučanima.

Žižoviću je usred meča naglo pozlilo i on se odmah srušio pored terena.

Hitna pomoć je odmah reagovala, ukazala pomoć treneru gostiju i odvezla ga u bolnicu.

Nažalost, Žižović je ubrzo preminuo.

Meč između Mladosti i kragujevačkog Radničkog je istog trenutka prekinut, igrao se 41. minut.

Podsetimo, Žižović je od pre desetak dana na klupi tima iz Kragujevca gde je zamenio Aleksandra Lukovića.

Uoči meča ništa nije slutilo na tragediju. Fudbaleri Radničkog su se zagrevali, a Žižović delio poslednje instrukcije svom timu.

Nažalost, ispostavilo se bukvalno poslednje.

