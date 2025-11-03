Slušaj vest

Preminuo je trener Radničkog iz Kragujevca Mladen Žižović kome je pozlilo na utakmici u Lučanima.

Mladen Žižović - in memoriam Foto: @starsport

Žižoviću je usred meča naglo pozlilo i on se odmah srušio pored terena.

Hitna pomoć je odmah reagovala, ukazala pomoć treneru gostiju i odvezla ga u bolnicu.

Nažalost, Žižović je ubrzo preminuo.

Meč između Mladosti i kragujevačkog Radničkog je istog trenutka prekinut, igrao se  41. minut.

Podsetimo, Žižović je od pre desetak dana na klupi tima iz Kragujevca gde je zamenio Aleksandra Lukovića.

Fudbaleri Radničkog na zagrevanju u Lučanima Foto: Pritnscreen/Facebook

Uoči meča ništa nije slutilo na tragediju. Fudbaleri Radničkog su se zagrevali, a Žižović delio poslednje instrukcije svom timu.

Nažalost, ispostavilo se bukvalno poslednje.

Pogledajte i sami.

Mladen Žižović Izvor: Facebook

Ne propustiteFudbalŽIŽA NAŠ... Borac se emotivnim rečima oprostio od Mladena Žižovića
Mladen Žižović
FudbalNAJTUŽNIJI DETALJ! Ovo je trenutak kada je fudbalerima javljeno da je preminuo Žižović, njihova reakcija će vas zalediti!
Igrači u šoku nakon smrti Mladena Žižovića
FudbalKO JE BIO MLADEN ŽIŽOVIĆ? Tvorac banjalučkog čuda i najlepše evropske bajke pre samo deset dana je stigao u Kragujevac
Mladen Žižović
FudbalUZNEMIRUJUĆI VIDEO! Trener Radničkog samo se srušio pored terena! I pored brze intervencije nije mu bilo spasa
Mladen Žižović

Trenutak kad je pozlilo Mladenu Žižoviću Izvor: ArenaSport